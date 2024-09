Brasil tem 2,8 milhões de pequenas empresas criadas em 2024

|Por Redação

A abertura de pequenos negócios teve, em julho, o seu maior volume neste ano. Segundo levantamento do Sebrae feito a partir de dados da Receita Federal do Brasil, foram criadas quase 378 mil empresas, entre microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte. Esse resultado, somado ao bom desempenho dos meses de abril e agosto, leva o país ao saldo de 2,8 milhões de novos CNPJs nesse segmento de empreendedorismo.

O setor de Serviços se destaca com quase 61% do total de aberturas de pequenos negócios nos oito primeiros meses de 2024 (1,7 milhão). Na sequência, vêm o Comércio (25,6%), a Indústria (7,9%), a Construção (7 %) e a Agropecuária (0,7%).

O presidente do Sebrae, Décio Lima, celebra o resultado, que demonstra o otimismo da população em relação à economia brasileira.]

A economia está no rumo certo. Mais uma vez o presidente Lula desafia as previsões econômicas no Brasil. Ano passado a previsão do FMI era que o país teria um crescimento pífio de 0,8% e alcançamos, em 2023, quase 3%. E agora, no último trimestre deste ano, havia uma previsão baixa do PIB e alcançamos 1,4% de crescimento. O Sebrae acredita em um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Estamos em uma aliança global contra a fome e a pobreza. Mais de 24 milhões de brasileiros saíram do mapa da fome e o empreendedorismo tem contribuído nesta meta.

Décio Lima, presidente do Sebrae