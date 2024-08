Com salários entre R$ 3.181,00 a R$ 11.481,00, UFT abre 23 vagas para concurso de professor

Por Redação

A Universidade Federal do Tocantins publicou edital de abertura para preencher 23 vagas em cargos efetivos de professor do Magistério Superior. As inscrições vão de 9h do dia 13 de setembro até às 17h do dia 30 de setembro de 2024. A taxa a ser cobrada na inscrição será de R$ 260.

As vagas estão distribuídas entre cursos de todos os cinco câmpus da UFT (Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional). As provas serão aplicadas nas cidades de Gurupi (para os cursos daquele câmpus) e em Palmas (para vagas em cursos das cidades de Arraias, Miracema, Palmas e Porto Nacional).

No edital é previsto isenção da taxa de inscrição para candidatos que preencham os requisitos constantes do item 4.8 e seus subitens. O prazo para solicitar a isenção vai de 13 a 16 de setembro, de forma on-line.

Das 23 vagas previstas em edital, cinco (5) serão reservadas para candidatos negros e duas (2) serão reservadas para pessoas com deficiência, conforme disposições do item 4.11.

As provas deverão ser aplicadas a partir do dia 20 de outubro. Os salários ofertados neste concurso público variam de R$ 3.181,35 a R$ 11.481,64, a depender da carga horária e da titulação da vaga pretendida.

Não esqueça!

Isenção das inscrições: 13 a 16 de setembro

Inscrições: 13 a 30 de setembro

Provas: 20 de outubro

Salários: de R$ 3.181,35 a R$ 11.481,64