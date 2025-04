Período de inscrições para concurso público do TRE-TO entra na reta final; prazo termina na quarta-feira, 16

Os interessados deverão pagar uma taxa no valor de R$85 para técnico ou R$110 para analista.

Por Redação

Os interessados em fazer o concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) têm até a próxima quarta-feira, 16, às 23h59, para se inscreverem. O valor da taxa é de R$ 85 para técnico e R$ 110 para analista, ambos os cargos para nível superior.

Para concorrer, a candidata ou candidato deve acessar o site do Instituto AOCP, organizador do certame, e preencher o formulário de inscrição. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação.

Os salários variam de R$ 9.052,51 mil e podem chegar a R$14.852,66 mil, e serão ofertadas aos concorrentes quatro vagas imediatas além da formação de cadastro reserva. As provas serão realizadas no dia 22 de junho, nas cidades de Araguaína, Araguatins, Dianópolis, Gurupi, e Palmas, no período da manhã e da tarde.

Confira os cargos e áreas:

Técnico Judiciário

área Administrativa: uma vaga imediata + cadastro reserva;

agente da Polícia Judicial: cadastro reserva;

apoio especializado em programação de sistemas: cadastro reserva.

Analista Judiciário