Prefeitura de Pugmil – TO publica edital de Concurso Público com 68 Vagas

Por Redação

A Prefeitura de Pugmil, no estado do Tocantins, divulgou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 68 vagas em diversas áreas, abrangendo os níveis fundamental, médio e superior. Esta é uma excelente oportunidade para os profissionais que buscam ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento do município.

As vagas oferecidas contemplam diferentes áreas de atuação, com cargos destinados a profissionais com variadas formações. Confira algumas das oportunidades:

• Nível Fundamental: agente de vigilância, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza urbana, auxiliar de serviços de manutenção e alimentação, motorista categorias “b” e “d”, operador de máquinas leves e de máquinas pesadas;

Nível Médio/Técnico: Agente Comunitário de Saúde, Fiscal da Vigilância Sanitária, Monitor de Sala de Aula, Monitor de Transporte Escolar e Técnico em Enfermagem;

Nível Superior: Serviço Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo, Pedagogo, Professor Nível II e Psicólogo.

O detalhamento do quantitativo de vagas está disponível no site da banca organizadora que será a ICAP-TO.

Os salários variam de acordo com o cargo e o nível de escolaridade, com remunerações que vão de R$ 1.412,00 a R$ 3.850,00. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas, conforme especificado para cada função.

As inscrições para o concurso público serão abertas em 08 de julho de 2024 e poderão ser realizadas até o dia 05 de setembro de 2024. Os interessados devem se inscrever exclusivamente através do site oficial da banca ICAP, onde também poderão acessar o edital completo e obter mais informações sobre o certame.

• Início das Inscrições: 08 de julho de 2024

• Encerramento das Inscrições: 05 de setembro de 2024

• Data das Provas: 03 de novembro de 2024

• Divulgação do Resultado Final: 17 de dezembro de 2024

O certame será composto por provas objetivas, que avaliarão os conhecimentos gerais e específicos dos candidatos, além de provas de títulos para cargos de nível superior. A aplicação das provas está prevista para o dia 03 de novembro de 2024, em locais a serem divulgados posteriormente pela organização do concurso.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online, pelo site da banca organizadora ICAP-TO no endereço https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/106/ . A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo R$ 70,00 para nível fundamental, R$ 90,00 para nível médio e R$ 120,00 para nível superior.