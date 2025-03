TRE-TO abre concurso público e oferta vagas com salários que podem chegar a R$ 16 mil

Candidatos têm até às 23h59 do dia 16 de abril para realizar a inscriçãoPor Redação

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) lançou nesta quarta-feira, 19, o edital do concurso público visando preencher as áreas de técnico e analista, destinadas a nível de ensino superior. Serão ofertadas duas vagas imediatas para Analista Judiciário, além da formação de cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$16 mil.

As inscrições estão abertas e serão encerradas às 23h59 do dia 16 de abril, com taxa no valor de R$85, para técnico e R$110, para analista. Para participar, o candidato deve acessar o site do Instituto AOCP, organizador do certame, e preencher o formulário. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação.

As provas, objetivas e discursivas, serão realizadas no dia 22 de junho, no período da manhã e tarde. O candidatos poderá escolher entre os municípios de Araguaína;

Araguatins; Dianópolis; Gurupi; e Palmas, para realizar as provas. As provas terão caráter eliminatório e classificatório.

Isenção

Conforme previsto no edital, a isenção da taxa será concedida apenas a candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O pedido de isenção deverá ser realizado no site da banca organizadora, até as 15h do dia 21 de março. Leia o edital completo acessando este link.

Cargos e áreas:

Técnico judiciário

área Administrativa: cadastro de reserva

agente da Polícia Judicial: cadastro de reserva; e

apoio especializado em programação de sistemas: cadastro de reserva.

Analista judiciário

área Judiciária: duas vagas imediatas + cadastro de reserva;

apoio especializado em Tecnologia da Informação: cadastro de reserva; e

apoio especializado em Contabilidade: cadastro de reserva.

Texto: Rozeane Feitosa (Ascom/TRE-TO)