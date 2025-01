Alimentação fora de casa em Palmas fica 9,73% mais cara em 2024, revela pesquisa do NAEPE

A alimentação fora de casa em Palmas ficou 9,73% mais cara em 2024, com destaque para os aumentos expressivos em bebidas (15,4%), refeições em geral (10,1%) e o tradicional chambari (8,7%). Os dados são da pesquisa Alimentação Fora de Casa, desenvolvida e realizada pelo Núcleo Aplicado de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (NAEPE), sob a direção do economista e professor Autenir Carvalho. No quarto trimestre de 2024, a inflação para esse conjunto de alimentos foi de 1,77%, com aumentos significativos em itens populares como a marmita sem carne vermelha (9,3%) e o chambari (6,4%).

Segundo Autenir Carvalho, o cenário é resultado de uma combinação de fatores, incluindo questões climáticas e o aumento da renda da população. Em sua análise, ele destaca que, embora a alta nos preços seja um desafio, ela também reflete uma melhoria nas condições econômicas da região.

“A questão não é apenas a pressão nos preços. É claro que os preços estão aumentando, mas isso se deve, em grande parte, ao aumento da demanda, que é impulsionado pelo crescimento da renda da população. Carvalho explica ainda que quando a renda aumenta, as pessoas tendem a comer mais fora de casa, seja em restaurantes ou em outros estabelecimentos, porque têm uma condição financeira melhor para sustentar esse hábito.

Ele reforça que esse movimento é bancado pelo aumento da renda, que, por sua vez, está relacionado à queda na taxa de desemprego. “Então, temos dois fatores principais: os problemas climáticos, que afetam a produção de alimentos, e o aumento da demanda, provocado por um crescimento consistente da renda. É importante destacar que, embora o aumento dos preços tenha um lado desafiador, especialmente do ponto de vista ambiental, ele também reflete um cenário positivo, como a queda no desemprego e a melhoria do poder de compra da população. Isso mantém a demanda aquecida e, consequentemente, os preços elevados”, observa.

Panorama do último trimestre de 2024

O quarto trimestre de 2024 consolidou a tendência de alta nos preços, com a inflação da alimentação fora de casa atingindo 1,77%. Além do chambari e da marmita sem carne vermelha, as refeições em geral tiveram um aumento de 3,5%, pressionando ainda mais o custo de vida dos palmenses.

Conclusão

A pesquisa do NAEPE evidencia os desafios econômicos enfrentados pelos consumidores e pelo setor de alimentação em Palmas. Com aumentos expressivos em itens essenciais, como bebidas e refeições, a inflação da alimentação fora de casa se consolida como um dos principais fatores de preocupação para 2025. O professor Autenir Carvalho reforça a importância de monitorar esses indicadores e buscar soluções para mitigar os impactos no poder de compra da população.

Naepe-IFTO

Os resultados completos desta e de outras pesquisas desenvolvidas pelo NAEPE podem ser acessados no site (naepepesquisas.com) ou na rede social do Núcleo (@naepe.pesquisas). O NAEPE conta com apoio do Ministério Público (MP-TO) e do Conselho Regional de Economia (Corecon-TO).