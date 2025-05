Em Paris, Fundeagro celebra conquista do Tocantins como zona livre de febre aftosa sem vacinação

Fundo destaca união de esforços e comprometimento de produtores do Estado na obtenção deste selo, que abre caminho para acesso a novos mercados da carne tocantinense

Por Redação

Presente na 92ª sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH), em Paris, França, o Fundeagro (Fundo Privado de Defesa Agropecuária) celebra a conquista do Tocantins como zona livre de febre aftosa sem vacinação.

“É resultado de um trabalho fundamental para o Tocantins em termos de sanidade animal, manutenção e conquista de novos mercados para os produtos da pecuária tocantinense. Também a união de esforços, o comprometimento dos nossos produtores, a participação e a credibilidade do Fundeagro e a ação da defesa agropecuária do nosso Estado”, disse o vice-presidente do Fundeagro, o agropecuarista Saddin Bucar.

Ele e o superintendente federal da Agricultura e Pecuária no Tocantins, Elso Polizel Júnior, integram, pelo Fundeagro, a comitiva tocantinense que participa do evento, que segue até quinta-feira, dia 29, na Maison de La Chimie em Paris, França. Participam 183 membros da WOAH e representantes de organizações internacionais, países e territórios observadores, entre outros. O grupo conta ainda com a participação do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, membros da Adapec e Seagro.

Importância do Fundeagro

Para Saddim Bucar, graças a um acordo de cooperação técnica entre Fundeagro e a defesa agropecuária do Estado foi possível a aplicação de recursos que garantiram a viabilidade para que o Tocantins se tornasse livre da febre aftosa sem vacinação. “O Fundeagro é mantido pelo produtor e em benefício dele próprio. E a contribuição reverte para as melhores condições de sua atividade no campo, ou seja, o seu ganha-pão”, destacou. “Já a cooperação que fizemos com a Adapec estruturou todo o trabalho para essa conquista, que teve a chancela e diretrizes do Ministério da Agricultura. Porque ao contribuirmos com o investimento em estrutura e tecnologia da defesa agropecuária, auxiliamos nas melhores condições de trabalho dos servidores da Adapec e, consequentemente, garantimos a excelência dos nossos produtos”, complementou.

Assembleia Mundial

O tema central é “Vacinas veterinárias e vacinação: da ciência à ação – reflexões para a mudança”. O evento promove discussões entre especialistas no assunto e partes interessadas, com apresentações formais e mesas redondas. Ao final, são divulgadas resoluções administrativas e técnicas.