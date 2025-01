Construtora abre 32 vagas de emprego em Palmas e oferece diversos benefícios

Oportunidades são para pedreiro, servente de obra e profissional de laminado

Por Redação

A MRV, empresa do grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, está com vagas abertas para trabalhar nos seus canteiros de obras na cidade de Palmas, em Tocantins. Ao todo, serão ofertadas 32 vagas, sendo: pedreiro (15), servente de obra (15) e profissional de laminado (2). Os interessados nas oportunidades podem fazer contato no WhatsApp 63-98133-0560, com a responsável Nubia Rodrigues.

Além do salário compatível com o mercado, vale-transporte e refeição na obra conforme CLT e sindicato, a empresa também oferece aos colaboradores os benefícios “Ser Sangue Verde”. O programa contempla iniciativas como: condições especiais para a compra do imóvel na companhia, licença paternidade estendida, apoio às despesas com o bebê, acompanhamento psicológico gratuito, e o Acolher, programa que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.