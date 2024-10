Oportunidades e desafios: o mercado de trabalho para profissionais 50+

Por Redação

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, que exige adaptações contínuas, a permanência e a busca por emprego podem ser ainda mais desafiadoras para pessoas acima de 50 anos. No entanto, colaboradores seniores destacam que a idade também traz vantagens importantes, como a experiência. O papel das empresas também é fundamental na inclusão desse público, criando ambientes saudáveis e acolhedores, que aproveitem o conhecimento desses profissionais e promovam uma cultura de respeito à diversidade.

Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no primeiro semestre de 2024, o mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos continua crescendo. A participação das pessoas entre 50 e 59 anos na força de trabalho tem sido sólida, com uma taxa de aproximadamente 70,9%. No entanto, para quem tem 60 anos ou mais, a participação no mercado de trabalho ainda se mantém em torno de 24%, refletindo um retorno aos níveis pré-pandemia.

Maria da Paz Alves de Sousa Carvalho, 52, é supervisora de unidade do Sabin Diagnóstico e Saúde, no Tocantins, onde está desde 2003, quando era outro laboratório que foi adquirido pela empresa.

“Iniciei na área técnica com preparação dos exames e depois assumi o atendimento e a coleta de uma unidade. Após a transição para o Sabin, fui promovida a supervisora, atuando na Unidade Cardiocenter e, atualmente, na Unidade AKC, em Palmas”.

Maria destaca que, ao longo dos anos, o ambiente de trabalho refletiu algumas mudanças, especialmente no relacionamento com as pessoas. “A nova geração busca resultados imediatos. Alinhar processos e engajar a equipe é um desafio constante e impacta diretamente em nosso trabalho”, aponta. Já profissionais mais experientes, pela habilidade de tomar decisões embasadas e resolver problemas complexos, têm muito a contribuir para as novas gerações. “Sinto-me respeitada pelos colegas e pela gestão, não pela minha idade, mas pela profissional que me tornei”, afirma.

Inclusão

No Grupo Sabin, colaboradores com 50 anos ou mais representavam 9,3% do quadro de funcionários até 2023, mais que os 8,8% de 2022. Vale destacar que os cargos estratégicos são, em sua maioria, ocupados por seniores. Conforme o último relatório de sustentabilidade, 77,8% dos heads, diretores e presidente têm 50 anos ou mais, assim como 60% dos membros do Conselho de Administração, 33,3% dos gerentes e gestores, e 10,4% dos técnicos.

Marly Vidal, diretora administrativa e de Pessoas do Grupo Sabin, ressalta que o compromisso com a inclusão e valorização dos colaboradores seniores é refletido nos resultados da empresa. “No Sabin, a diversidade etária impulsiona a inovação e a excelência, contribuindo para um crescimento sustentável e fortalecimento do nosso legado na construção de um futuro melhor para todos”, completa.

