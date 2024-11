Empresas vencedoras do Prêmio FIETO de Inovação recebem premiação em Palmas

Por Redação

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins premiou as empresas Tobasa Biondustrial (1º lugar), Rio Construção (2º lugar) e Remate 63 (3º lugar) vencedoras da 6ª edição do Prêmio FIETO de Inovação em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 21/11, no auditório do Centro de Educação e Tecnologia do SENAI em Palmas.

O presidente da Federação, Roberto Pires, agradeceu a participação das indústrias que submeteram 40 projetos resultando nas 35 finalistas e 3 indústrias premiadas. Pires destacou ainda a importância do incentivo à inovação. “Países referências em desenvolvimento como a Suíça, Suécia e os Estados Unidos não por acaso são os líderes mundiais de inovação. O Brasil ocupa o 50º lugar entre os 133 países mais inovadores do mundo liderando o grupo da América Latina e Caribe, segundo o Índice Global de Inovação, o que aponta um longo caminho a percorrer”, disse.

CONFIRA O PERFIL DOS VENCEDORES PRÊMIO FIETO DE INOVAÇÃO 2024 – 6a EDIÇÃO

Importantes iniciativas apoiadas pela FIETO foram destacadas pelo presidente como a participação na Mobilização Empresarial Pela Inovação coordenada pela Confederação Nacional da Indústria para a construção de propostas de políticas públicas e da agenda de inovação empresarial e a adesão ao Pacto pela Inovação de Palmas, a convite da Universidade Federal do Tocantins, que prevê ações conjuntas entre poder público, academia e instituições.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, participou do evento e falou sobre a iniciativa da Federação. “É sempre uma honra participar dos eventos que a Federação das Indústrias tem feito para incentivar e impulsionar cada vez mais o empreendedorismo no nosso estado. Tenho certeza que virão boas soluções para implementarmos, não apenas no serviço privado, mas também no serviço público”, disse a prefeita.

O evento contou com palestra do superintendente do Observatório Nacional da Indústria, Márcio Guerra Amorim, sobre a importância da inovação na indústria citando tecnologias como a Inteligência Artificial para utilização em favor dos negócios.

O Prêmio FIETO de Inovação visa reconhecer e incentivar os esforços de inovação implementados pelas indústrias tocantinenses. As vencedoras são definidas pela maior pontuação alcançada após análise da banca avaliadora que conta com a participação de representantes de FIETO, Governo do Estado do Tocantins, por meio da SICS/TO, IFTO, SEBRAE/TO, SENAI/TO, SESI/TO, UNITINS e UFT.

A cerimônia foi prestigiada pelo prefeito eleito para a próxima gestão da capital, Eduardo Siqueira Campos, pela diretoria da FIETO, representantes do Governo do Estado, universidades, entidades classistas e associações.

Indústria Vencedora

Representando a 1ª colocada, o presidente da Tobasa Bioindustrial de Babaçu, Edmond Aziz Baruque Filho, falou sobre os projetos da empresa que existe há 56 anos. “É realmente uma indústria que já é madura, já é bastante longínqua e queremos chegar aos cem anos e para isso a inovação é a fundamental. Novos produtos, novas tecnologias, de forma que a gente possa estar sempre adiante da nossa concorrência, do mercado”, disse Baruque Filho.

Sediada em Tocantinópolis, no norte do Estado, a Tobasa Biondustrial vence o prêmio pela segunda vez (2021 e 2024) com práticas como o desenvolvimento do “Processo Inovador e Pioneiro de Aproveitamento Integral do Coco de Babaçu” que inclui a adoção de práticas disruptivas otimizar a extração do fruto.