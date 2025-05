Ex-senadora Kátia Abreu e vice-governador Laurez comemoram emissão da licença ambiental para obra no Pedral do Lourenço

Por Wesley Silas

A ex-senadora e ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu ressaltou que a emissão da licença ambiental para a obra no Pedral do Lourenço, assinada pelo presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Rodrigo Agostinho, beneficiará a Zona Franca de Manaus, permitindo uma significativa economia no escoamento de produtos pela Hidrovia Tocantins. “Não será mais necessário transportar por cabotagem até Paranaguá ou Santos para depois seguir de caminhão para o centro-sul do país. No mínimo, 30% de redução nos custos. Tocantins será transformado. Hidrovia + Ferrovia Norte-Sul, 85% construída por Dilma Rousseff!”, destacou.

Em 2014, durante um evento em Marabá (PA) com a então presidente Dilma Rousseff, a ex-senadora Kátia Abreu comentou sobre a execução do derrocamento do Pedral do Lourenço, obra essencial para o funcionamento da Hidrovia Araguaia-Tocantins. Na época, ela destacou que o Tocantins aguardava havia quinze anos pela publicação do edital de licitação para a execução da obra. Ao longo dos oito anos em que atuou no Senado, Kátia Abreu afirmou ter lutado diariamente pela implantação desse modal. “É uma grande alegria para nosso estado e para o Brasil. Mais de 15 anos de luta. Obrigada ao Presidente Lula por essa obra de vital importância para o Brasil! E obrigada à presidente Dilma que também acreditou”, afirmou a ex-senadora, ex-ministra da Agricultura e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Vice-governador Laurez Moreira também comemora avanço

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, também comemorou nesta segunda-feira, 26, a emissão da Licença de Instalação (LI) Nº 1518/2025 para a obra de derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins.

“Recebemos com muita alegria essa notícia. Destravamos um dos maiores gargalos logísticos do Estado. A liberação da licença ambiental do Pedral do Lourenço representa um passo decisivo para a implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia, que vai integrar nosso estado ao sistema logístico nacional, reduzindo custos de transporte, gerando empregos e fortalecendo a economia da região”, destacou Laurez Moreira.

A licença diz respeito ao trecho 2 da Via Navegável do Rio Tocantins, com 35 km de extensão, entre Santa Terezinha do Tauiri e a Ilha do Bogéa. A obra contempla a instalação de canteiros de apoio, áreas industriais e paiol de explosivos. A emissão da licença viabiliza o início das obras de derrocamento e dragagem, fundamentais para garantir a navegabilidade do rio ao longo de todo o ano.

Impacto para o agronegócio e o desenvolvimento regional

A CEO do Porto Praia Norte S/A, Sandra Kramer, também celebrou a conquista. “Essa é uma notícia aguardada há muitos anos. A obra vai permitir a navegação durante os 12 meses do ano, o que vai impulsionar o escoamento da safra de grãos, beneficiar toda a fronteira agrícola do corredor centro-norte e conectar o Tocantins ao mercado global”, explicou.