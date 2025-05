Expo Gurupi 2025 inicia com Escola do Agro, Mulheres do Campo, educação, inclusão e fé

Por Redação

A Expo Gurupi 2025 teve início nesta terça-feira, dia 27, com uma programação que reforça o compromisso do Sindicato Rural de Gurupi em promover conhecimento, cultura, fé e fortalecimento do agro na região sul do Tocantins.

Durante o dia, as atividades foram voltadas para a Escola do Agro, projeto que recebeu centenas de crianças e adolescentes, oferecendo oficinas, palestras e experiências práticas no universo do agronegócio. A iniciativa tem como objetivo despertar, desde cedo, o interesse pelas atividades rurais e pela importância do setor para a economia local e nacional.

Na programação também ocorreu a ação Mulheres do Campo, uma parceria entre o Sindicato Rural, Prefeitura de Gurupi e Senar, com foco em proporcionar aprendizado para o público feminino, na ocasião, uma palestra sobre derivados do leite foi ministrada para o público presente.

À noite, o parque de exposições foi tomado por um clima de emoção e espiritualidade com a Noite Gospel, que reuniu milhares de pessoas. Passaram pelo palco os cantores Tânia Castro, Sarah Beatriz e o renomado Anderson Freire, que, durante sua apresentação, fez questão de parabenizar a organização.

“Fico muito feliz em ver uma feira que não é só negócio, mas que também abre espaço para Deus, para a fé e para as famílias. Parabéns ao Sindicato Rural de Gurupi por essa iniciativa tão bonita e por essa festa maravilhosa”, destacou Anderson Freire, sendo aplaudido pelo público.

O presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, também celebrou o sucesso do primeiro dia da feira.

“Abrimos a Expo Gurupi 2025 com muita alegria, unindo conhecimento com a Escola do Agro e muita fé nessa linda noite gospel. É só o começo. Quero reforçar o convite para que toda a comunidade de Gurupi e região participe. Temos uma programação incrível nos próximos dias, com negócios, leilões, shows e muito mais”, afirmou.

A Expo Gurupi segue até o dia 01 de junho, movimentando a economia local, promovendo negócios, entretenimento e fortalecendo o agro tocantinense.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sindicato Rural de Gurupi