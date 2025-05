Genética de excelência será destaque no 1º Leilão Nelore Tocantins durante a 50ª Expo Gurupi

Evento reúne os campeões da Prova de Ganho de Peso

Por Redação

A força da pecuária tocantinense estará em evidência neste domingo, 1º de junho, às 12h, com a realização do 1º Leilão Nelore Tocantins, no Parque de Exposições João Lisboa da Cruz, sede do Sindicato Rural de Gurupi. O evento integra a programação oficial da Expo Gurupi 2025, que celebra 50 anos de tradição, negócios e desenvolvimento no campo.

Promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT), o leilão colocará em pista animais de alto valor genético, selecionados ao longo de dez meses de avaliações rigorosas na 4ª edição da Prova de Ganho de Peso (PGP), encerrada no último dia 17 de maio, na Fazenda Encontro da Natureza, em Silvanópolis.

A PGP contou com avaliação técnica da ACNB e da ABCZ, reconhecidas nacionalmente pelo rigor nos critérios zootécnicos. A iniciativa teve ainda o apoio de importantes parcerias institucionais, entre elas: FAET/SENAR, SEAGRO e ADAPEC.

“Este leilão representa um marco para a pecuária tocantinense. É a oportunidade de conectar criadores, investidores e técnicos em torno de um mesmo propósito: disseminar genética de qualidade comprovada. Estamos colocando à disposição do mercado animais com um alto padrão, fruto de um trabalho criterioso de seleção”, ressalta Andrea Stival, presidente da ACNT.

A iniciativa reafirma o papel da ACNT no fomento ao melhoramento genético da raça Nelore, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva da carne bovina com qualidade, sustentabilidade e produtividade.

A Expo Gurupi 2025 é realizada pelo Sindicato Rural de Gurupi e chega à sua 50ª edição como uma das feiras agropecuárias mais importantes do Tocantins. Com uma programação ampla, voltada para negócios, capacitação e entretenimento, o evento reforça o protagonismo da agropecuária na economia local. A gestão do presidente João Victor Stival tem sido decisiva para o fortalecimento da exposição, que este ano reúne leilões, palestras, espaços técnicos e grandes atrações musicais.

Além do leilão, a Expo Gurupi 2025 segue até o dia 1º de junho com uma programação diversificada, que inclui rodeio, vaquejada, palestras técnicas e shows com atrações como Gino & Geno, Nattanzinho Lima e a dupla Israel & Rodolffo. Um dos destaques é o AgroForte, espaço voltado à difusão de conhecimento e tecnologias para o setor agropecuário.