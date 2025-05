Governador Wanderlei Barbosa abre oficialmente a Agrotins 25 anos nesta quinta-feira, 15;

Antes da cerimônia de abertura, marcada para às 10 horas, o governador chegará ao evento pelo píer da Agrotins e concederá entrevista coletiva à imprensa



Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, realiza nesta quinta-feira, 15, a abertura oficial da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos). A solenidade está marcada para às 10 horas, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, com a presença de autoridades estaduais e da Capital, representantes do setor produtivo e da sociedade civil.

Antes da cerimônia, às 9h30, o governador chegará ao evento pelo píer da Agrotins 25 anos e concederá entrevista coletiva à imprensa, marcando o início das atividades oficiais da feira, que este ano celebra um quarto de século como o tema AgroEvolução.

Entrega de títulos definitivos

Durante a abertura, será realizada a entrega de títulos definitivos de regularização fundiária, beneficiando áreas que totalizam aproximadamente 955 hectares, distribuídas entre a capital e os municípios de Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional e Dianópolis. A ação reforça o compromisso do Governo do Tocantins com a segurança jurídica no campo e o desenvolvimento sustentável das regiões beneficiadas.

Agrotins 25 anos

Com 25 anos de avanços e oportunidades, a Agrotins celebra uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como um dos principais eventos do agronegócio no Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.