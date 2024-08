Governo do Tocantins recebe investimento de US$ 838 mil da Agência de Desenvolvimento Comercial dos EUA para modernização digital

Termo de Acordo inédito firmado com agência americana visa promover a inovação tecnológica e garantir a eficiência dos serviços públicos digitais

ATI/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Tecnologia da Informação do Tocantins (ATI), conta com investimento de US$ 838 mil da Agência de Desenvolvimento Comercial dos Estados Unidos (USTDA) para a modernização de sua infraestrutura digital. Esse investimento está alinhado com a missão da ATI de promover a inovação tecnológica e garantir a eficiência dos serviços públicos digitais, refletindo seu compromisso de fornecer soluções tecnológicas avançadas para a população tocantinense.

A ATI Tocantins formalizou, no último dia 22 de agosto, a parceria pioneira no estado com a USTDA ao assinar um Termo de Acordo. “A USTDA tem orgulho de apoiar o estado do Tocantins em seus objetivos de avançar na conectividade e no governo eletrônico por meio da implantação de tecnologias e serviços digitais modernos”, afirmou a diretora da USTDA, Enoh T. Ebong. “As empresas americanas são líderes no setor e estão bem posicionadas para atender aos objetivos do Estado de ampliar a conectividade e a cibersegurança para seus cidadãos. Nossa colaboração com o Tocantins é duradoura e continuará a trazer frutos por meio dessa parceria renovada”, destacou.

O investimento permitirá à ATI desenvolver e implementar um plano detalhado para modernizar e expandir a infraestrutura digital do Tocantins, assegurando maior velocidade e confiabilidade no processamento de dados. Além disso, o aporte fomentará melhorias em conectividade, armazenamento e cibersegurança, alinhando-se com o regimento interno da ATI, que prioriza a atualização contínua das tecnologias para oferecer serviços públicos mais ágeis e seguros.

O presidente da ATI Tocantins, Alírio Felix, ressaltou a importância deste investimento: “Esse aporte representa um marco significativo para o Tocantins, acelerando a modernização dos nossos serviços públicos. Ele está em plena consonância com nossa missão de inovar e promover a eficiência no governo digital, tornando nossos serviços mais acessíveis e avançados. Este passo reafirma nosso compromisso em colocar o Tocantins na vanguarda da tecnologia e na governança digital; e demonstra a confiança que grandes nações, como os Estados Unidos, têm na nossa capacidade de liderar essa transformação”, afirmou.