Gurupi reafirma compromisso com desenvolvimento econômico e atrai novos empreendimentos

Por Redação

Gurupi consolida sua posição como um ambiente promissor para negócios ao reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento econômico e oferecer facilidades aos empresários. Nesta quarta-feira, 27, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, e o Chefe de Gabinete, José Carlos Bessa, receberam o empresário Audir Lages de Carvalho, da Rede Cacique, uma empresa de combustíveis que atua no modelo de entrega direta a propriedades rurais.

A Rede Cacique, que possui mais de 30 anos de atuação no Maranhão e Piauí e opera no Tocantins apenas em Porto Nacional, considera Gurupi para a implantação de uma nova base. Segundo Audir, a decisão de expandir para a cidade foi influenciada pela localização estratégica e pela receptividade profissional da gestão municipal.

“A região de Gurupi é extremamente promissora, com uma cadeia econômica já consolidada. Poderíamos instalar a base em qualquer cidade próxima, mas o suporte e a atenção que recebemos aqui foram diferenciais decisivos”, declarou o empresário.

O Secretário Wilson de Souza destacou que a possível instalação da empresa no Parque Agroindustrial de Gurupi representa um grande avanço para a cidade. “Assim que o empresário nos procurou, rapidamente reunimos nossa equipe e o Corpo de Bombeiros para avaliar a viabilidade do projeto. Estamos otimistas de que, até janeiro, a empresa já estará operando em Gurupi, gerando empregos e impulsionando a economia local”, ressaltou.

O Chefe de gabinete, José Carlos Bessa, ressaltou que com uma gestão voltada para o desenvolvimento e parcerias, Gurupi continua consolidando sua posição como um polo atrativo para investidores. “O exemplo da Rede Cacique reforça como a cidade combina localização privilegiada, infraestrutura e um ambiente propício para negócios”, destacou.

A prefeita Josi Nunes, que estava em Brasília no momento da reunião, comemorou o progresso do diálogo com a Rede Cacique. Ela reafirmou seu compromisso em atrair novos empreendimentos e fortalecer os já existentes.

“Uma das metas da nossa gestão é ampliar o número de empresas em Gurupi, oferecendo suporte e agilidade nos processos. A implantação da Rede Cacique será um marco importante, trazendo geração de renda e oportunidades para nossa população”, finalizou a prefeita.

Texto: Heliana Oliveira – Secom Gurupi