I Semana do Cavalo em Gurupi atrai mais de 16 mil pessoas e tem balanço positivo

Por Redação

A I Semana do Cavalo, realizada no Parque de Exposição Agropecuária de Gurupi entre os dias 16 e 21 de setembro, foi um sucesso absoluto, superando as expectativas e consolidando-se como um evento de destaque na região. Ao longo dos seis dias, mais de 16 mil pessoas passaram pelo parque, atraídas pela variada programação, que incluiu cursos, provas equestres e shows musicais. Além disso, a economia local foi aquecida, girando em torno de R$ 10 milhões de movimentação no mercado.

O ponto alto da Semana foi no sábado, dia 21, quando as competições de Três Tambores, Laço em Dupla e Vaquejada reuniram centenas de competidores e um grande público.

À noite, o evento culminou com um show especial do cantor Zé Vaqueiro, que levou os presentes ao delírio ao interpretar seus maiores sucessos. Artistas locais como Deusa Pinheiro, Rick Sousa e Jeferson Alves também animaram a plateia com muita música regional, completando a programação cultural.

João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, comemorou o sucesso da I Semana do Cavalo e destacou a importância do evento para a cidade. “Estamos muito satisfeitos com o resultado. O evento superou nossas expectativas tanto no número de participantes quanto na organização. Conseguimos promover uma programação diversa que atendeu desde o público do campo até os apaixonados pela cultura equestre. Quero aqui agradecer também a todos os membros do nosso Sindicato Rural, Faet/Senar, Sesc/Senac, Governo do Estado, Ministério do Turismo, Cooperfrigu, parceiros das provas equestres e patrocinadores que nos ajudaram e entenderam a importância do evento. O meu agradecimento se estende ainda aos colaboradores do Sindicato Rural, atletas e toda comunidade gurupiense que prestigia as ações do nosso sindicato”, afirmou.

A parceria com o Sistema FAET/Senar foi outro ponto de destaque, garantindo cursos de Casqueamento e Doma ao longo da semana. “Além das provas e das competições, conseguimos capacitar dezenas de profissionais da área agropecuária, fortalecendo o setor na nossa região”, acrescentou Stival.

Os organizadores já planejam a segunda edição do evento, com a expectativa de que a Semana do Cavalo se torne um marco anual no calendário de Gurupi. O balanço positivo, com público expressivo e feedbacks altamente favoráveis, reforça a importância de eventos que promovem o desenvolvimento do agro e da cultura local.

O sucesso da I Semana do Cavalo reforça o protagonismo de Gurupi no cenário agropecuário tocantinense, além de valorizar as tradições rurais e gerar oportunidades de capacitação e lazer para a população.