Monte do Carmo, com 7 mil habitantes, recebe investimento de R$ 1,3 bilhão e se projeta como novo polo de mineração de ouro no Norte

Por Redação

O município de Monte do Carmo, no Tocantins, com pouco mais de 7 mil habitantes, deve ganhar relevância no mapa da mineração de ouro no Norte do país. A mineradora peruana Hochschild Mining prevê investir cerca de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) na implantação de um projeto de exploração de ouro no município, com estimativa de geração de 2 mil empregos diretos e indiretos.

No início do mês de fevereiro, o governador Wanderlei Barbosa recebeu, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, os executivos da Hochschild Mining, Rodrigo Nunes (COO) e Edson Del Moro. Na reunião, a empresa apresentou detalhes do Projeto Monte do Carmo, considerado o maior investimento da companhia no Brasil. A Hochschild já possui operação em Mara Rosa, em Goiás.

Barbosa afirmou que a administração estadual pretende garantir agilidade aos trâmites relacionados à instalação da mineradora no Tocantins e declarou que o governo está aberto a apoiar o empreendimento e sua cadeia de serviços nos municípios do entorno.

De acordo com o COO da empresa, Rodrigo Nunes, o projeto prevê investimento inicial de US$ 250 milhões, vida útil estimada em 12 anos de operação e capacidade de processamento de cerca de 6 mil toneladas de minério por dia. Ele destacou que o apoio do governo estadual foi um dos fatores que pesaram na decisão da Hochschild de adquirir o projeto, pelo qual a companhia pagou US$ 60 milhões.

Com a confirmação do investimento, Monte do Carmo passa a ocupar posição estratégica na mineração de ouro no Tocantins. A expectativa é que o Projeto Monte do Carmo se torne uma das maiores operações do tipo já implantadas no Estado. O empreendimento está em fase final de licenciamento.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, afirmou que o projeto é resultado de um trabalho articulado entre diferentes pastas do governo, com foco em oferecer segurança jurídica e ambiente favorável ao investidor.

O presidente da Agência de Mineração do Tocantins (Ameto), Milton Neres, ressaltou que o Estado busca fortalecer a regulação, a fiscalização e o fomento à cadeia mineral, e avalia que o empreendimento tende a ter impacto relevante sobre a economia de Monte do Carmo e região, especialmente pela geração de emprego, renda e demanda por serviços locais.

Responsável pelo licenciamento ambiental do projeto, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que o processo está em estágio avançado. Segundo o presidente do órgão, Cledson Lima, a próxima etapa é a emissão das autorizações de Exploração Florestal (EF). Em seguida, deverá ser concedida a Licença de Instalação (LI), caso todas as exigências técnicas e legais sejam cumpridas. Ele afirmou que o Naturatins tem priorizado celeridade na análise, sem abrir mão dos requisitos ambientais.

Sobre a empresa

A Hochschild Mining é uma companhia de origem peruana, com mais de 110 anos de atuação na produção de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Desde 2006, suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Atualmente, a empresa opera uma unidade no Peru, a mina San José na Argentina e a Unidade Mara Rosa, no Brasil, em Goiás. O Projeto Monte do Carmo será, segundo a própria companhia, seu maior investimento no país.