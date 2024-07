Pesquisa aponta crescimento na produção industrial no Tocantins

Sempre que a linha divisória dos 50 pontos é ultrapassada é um indicativo de que houve expansão da atividade no período analisado.

Por Redação

No mês de junho a produção industrial no Tocantins cresceu e atingiu 52 pontos. Os dados são da Sondagem Industrial, da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), divulgada nesta segunda-feira, 29. Esse resultado confirma a tendência de crescimento apontada na pesquisa anterior.

Já os empregos diminuíram no mês de junho deste ano. A queda foi de 5 pontos, acima do esperado para o período. Ao contrário do Tocantins, a pesquisa nacional apontou estabilidade no número de empregados e queda na produção.

A pesquisa aponta insatisfação dos empresários quanto a questão financeira, que vem ocorrendo desde o 1º trimestre de 2023. Os indicadores de Satisfação com a Margem de Lucro Operacional e Situação Financeira ficaram abaixo da linha divisória dos 50 pontos.

Crédito

A Sondagem Industrial da FIETO destaca ainda que o acesso ao crédito continua difícil. O indicador, que no 1º trimestre ficou em 37 pontos, subiu para 38 no 2º trimestre, o mesmo índice apurado no 2º trimestre do ano passado. Embora tenha ficado 2 pontos acima da média histórica, que é de 36 pontos, permanece abaixo da linha divisória dos 50 pontos, confirmando a dificuldade na obtenção de crédito no período. Na pesquisa nacional o índice atingiu 41,3 pontos.

Entraves

No segundo trimestre de 2024, a falta de qualificação do trabalhador tocantinense, a elevada carga tributária, alto custo da matéria-prima, competição desleal, altas taxas de juros e demanda interna insuficiente, foram, na ordem, os principais problemas enfrentados e apontados pelos empresários do segmento industrial ouvidos pela pesquisa.

