Programa de Trainee Aura Minerals 2025 tem vagas para Almas (TO) com remuneração inicial de R$ 8.931,00

Por Redação

A Aura Minerals, empresa multinacional do segmento de mineração, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee que busca por talentos com formação superior concluída ou prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024 nos seguintes cursos: Geologia, Engenharia Geológica, Engenharia de Minas, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Produção.

Com vagas para Almas (TO), Pontes e Lacerda (MT) e Currais Novos (RN), o programa tem como objetivo desenvolver novos talentos para colaborar com a expansão e o crescimento da empresa globalmente.

Durante 12 meses, os trainees passarão por uma trilha de desenvolvimento abrangente, incluindo job rotation para fornecer uma visão completa da empresa, desenvolvimento de projetos de impacto alinhados ao plano estratégico da Aura, e uma série de treinamentos e workshops, tanto internos quanto externos, para expandir suas habilidades técnicas e de liderança.

Os selecionados contarão com remuneração de R$ 8.931,00 e benefícios como participação nos lucros e resultados, assistência médica, assistência odontológica, auxílio mudança, alimentação na unidade, vale-alimentação, previdência privada, seguro de vida e auxílio moradia durante os 12 meses de programa.

As inscrições para o Programa de Trainee Aura 2025 vão até 24/10/2024.