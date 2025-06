SESI Tocantins abre inscrições para vagas em Palmas e Gurupi

Por Redação

O Serviço Social da Indústria do Tocantins (SESI) no Tocantins está com processos seletivos abertos para as funções de Técnico Financeiro 1 e Assistente Administrativo 1. As vagas são para Palmas e Gurupi e as inscrições seguem abertas até 12 de junho.

Técnico Financeiro 1

A oportunidade exige ensino médio completo e experiência mínima de seis meses em atividades financeiras, com ênfase em Tesouraria, a vaga é para a cidade de Palmas.

Assistente Administrativo 1

Para esta vaga o interessado deve possuir ensino médio completo e seis meses de experiência em rotinas administrativas, a vaga é para a cidade de Gurupi.

Benefícios

Além da remuneração, a instituição oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde (com participação do colaborador), auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200, vale-transporte e seguro de vida.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até 12 de junho e devem ser realizadas exclusivamente no site do SESI Tocantins (sesi-to.com.br), na seção “Trabalhe Conosco”. Os candidatos encontram no mesmo endereço o edital completo, com todas as informações sobre etapas do processo seletivo e documentação necessária para participação.

Confira os editais aqui.