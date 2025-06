Sindicato Rural de Gurupi realiza homenagem aos ex-presidentes e familiares pelos serviços prestados à entidade e ao agro

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi promoveu no último dia de feira no domingo 01 de junho uma solene e emocionante homenagem aos ex-presidentes da entidade e seus familiares, reconhecendo os serviços prestados ao fortalecimento do agro e ao desenvolvimento do setor na região sul do Tocantins.

A cerimônia aconteceu no espaço de eventos do Parque de Exposições, reunindo associados, autoridades, produtores rurais e familiares dos homenageados. O evento marcou o encerramento oficial da Expo Gurupi 2025, valorizando a trajetória e a dedicação de quem ajudou a construir a história do sindicato ao longo de seus 50 anos.

Durante a solenidade, os ex-presidentes — ou seus representantes — receberam placas de reconhecimento e uma salva de palmas em gratidão pelo legado deixado, que contribuiu significativamente para o crescimento do agronegócio local e regional.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a importância do momento.

“Essa homenagem é um gesto de gratidão e respeito a todos aqueles que, com muito trabalho, dedicação e visão, ajudaram a construir o que o nosso sindicato representa hoje. Somos frutos do esforço e da coragem desses líderes que, ao longo das décadas, defenderam os interesses dos produtores rurais e fizeram história no agro tocantinense”, afirmou.

Os familiares dos ex-presidentes também agradeceram pela iniciativa e destacaram o orgulho de fazer parte dessa história. O evento encerrou com um almoço de confraternização, celebrando não só o passado, mas também o presente e o futuro do agronegócio em Gurupi.