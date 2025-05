Tocantins descarta presença do vírus de alta patogenicidade da gripe aviária e tranquiliza a população para o consumo de carne e ovos

O resultado preliminar do Ministério da Agricultura e Pecuária descartou vírus de alta patogenicidade e indicou a influenza A de baixa patogenicidade

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec) informa que a situação identificada em um abatedouro avícola, localizado no município de Aguiarnópolis está sob controle e não representa risco à saúde humana. O consumo de carne e ovos segue seguro.

Durante trabalho de rotina do Serviço de Inspeção Estadual da Adapec detectou em um lote de 40 mil animais, sete animais com sintomas compatíveis com a Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves. Imediatamente, as amostras foram coletadas e, em menos de 48 horas, enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) em Campinas (SP).

O laudo preliminar, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no domingo,18, descartou a presença do vírus da gripe aviária (H5N1 e H7N9) de alta patogenicidade. O material analisado detectou a presença de influenza A de baixa patogenicidade.

O laudo preliminar revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados, declarou em nota oficial o Mapa.

A Adapec tranquiliza a população pois a doença não oferece risco à saúde humana pelo consumo de carne e ovos. A propriedade segue interditada, sem a presença de animais. No abatedouro, o lote das carcaças das aves foi sequestrado, até a finalização da investigação. A produção do estabelecimento ocorre normalmente. As ações seguem os protocolos sanitários dentro da normalidade de rotina.

A detecção precoce e a ação eficiente dos técnicos do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Agência garantiram o controle da situação. “O resultado das amostras comprovou que se trata de uma influenza de baixa patogenicidade, prova disso, é o número de animais que apresentaram enfermidade com sintomas de torcicolo, não sugestivo para gripe aviária de alta patogenicidade”, esclarece o gerente de sanidade animal da Adapec, Sérgio Liocádio.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, reafirma o compromisso da instituição com a transparência e garante que as equipes têm trabalhado para assegurar a sanidade do plantel avícola do estado do Tocantins. “Realizamos de forma contínua treinamento técnico, fiscalização intensificada nas barreiras fixas e móveis, mapeamento de aves migratórias, vigilância ativa em granjas e na criação de subsistência, educação sanitária, atendimento às notificações e estudos soroepidemiológicos sobre influenza aviária (H5N1) de alta patogenicidade e Newcastle”, ressaltou.

Investimentos

O Governo do Tocantins investiu R$ 590,5 mil, para aquisição de materiais e serviços, em dezembro de 2023, para prevenir e combater com resposta rápida em caso de introdução da influenza aviária de alta patogenicidade. O aporte foi firmado por meio de convênio com o Mapa.

Os equipamentos foram adquiridos para dar suporte à investigação de suspeitas da doença, fiscalizações nas propriedades cadastradas e fiscalização de trânsito de aves, além de propiciar a aquisição de serviços para colheita, acondicionamento, envio e análise de amostras para diagnósticos.

Prevenção

Para evitar a gripe aviária, uma série de medidas devem ser adotadas: evitar o contato direto com aves mortas ou com suspeita de doenças, os trabalhadores que manipulam aves devem usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), reforçar as medidas de biossegurança evitando o contato entre aves silvestres e de produção, além do controlar a circulação de pessoas nas granjas, entre outras medidas.

