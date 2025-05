Tocantins: Soja e carne bovina se destacam no panorama do comércio exterior publicado pela FIETO 

Soja e carne bovina foram os principais produtos comercializados pelo Tocantins no 1º trimestre de 2025.

Por Redação

Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), divulgado na manhã desta terça-feira, 6, mostra que de janeiro a março deste ano (1º trimestre) o Tocantins movimentou US$ 560,2 milhões em exportações, registrando um crescimento expressivo de 46,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Enquanto as importações totalizaram US$ 35,1 milhões – mesmo valor alcançado no 1º trimestre de 2024. Com este resultado, o saldo da Balança Comercial do Estado fechou em US$ 525,2 milhões, um aumento de 51,2% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

A soja foi o principal produto exportado pelo Tocantins no período, com US$ 288 milhões comercializados e participação de 51%. A carne bovina, com US$ 122 milhões, ficou em 2º lugar, representando 22%. Esse desempenho resultou em um aumento de 47% em termos financeiros e de 36% em volume.

No 1º trimestre deste ano, 55,07% das exportações Tocantins tiveram como destino a China, sendo os principais produtos comercializados a soja (75%) e a carne bovina (24%). O Paquistão foi o segundo destino, com 5,95%, posição ocupada sobretudo pela comercialização da soja (90%) e algodão (7%). Já nas importações a China ficou com 43,70% de participação e a Indonésia com 9,76%.

O estudo da FIETO destaca ainda que a Região Norte teve participação de 9% nas exportações e de 7,8% nas importações do país. E que o Tocantins ocupa o 3º lugar nas exportações, com 8% de representatividade, e o 4º nas importações, empatado com o estado do Amazonas, com participação de 1%. No ranking nacional permanece na 15ª posição entre os estados exportadores e na 25ª nas importações.

O Porto de São Luís, no Maranhão, foi a principal rota de saída dos produtos tocantinenses, com 50% de representatividade, seguido do Porto de Santos, no estado de São Paulo, com 25%. Já o Porto de Santos (34%) e o Aeroporto de Guarulhos (17%), ambos no estado de São Paulo, foram responsáveis por 51% do volume de compras realizadas pelo Tocantins no 1º trimestre de 2025.

Por Júnior Veras

Foto: Arquivo/FIETO