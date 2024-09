Tocantins tem 18.400 pequenas empresas criadas em 2024

O mês de abril registrou o maior volume de pequenos negócios abertos, com 2.490 CNPJ’s registrados

Por Redação

O Tocantins registrou em abril o seu maior volume de pequenos negócios abertos neste ano. Segundo levantamento do Sebrae, realizado nesta terça-feira, 10, feito a partir de dados da Receita Federal do Brasil, foram criadas 2.490 empresas, entre Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Esse resultado, somado ao bom desempenho dos demais meses, leva o estado ao saldo de 18.400 novos CNPJs nesse segmento de empreendedorismo.

O setor de Serviços se destaca com quase 54% do total de aberturas de pequenos negócios nos oito primeiros meses de 2024, ou seja, 9.972 empresas. Na sequência, vêm o Comércio (27,8%), a Construção Civil, (9,1%), a Indústria (7,2%), e a Agropecuária (1,7%).

Dados do setor de Inteligência do Sebrae Tocantins apontam que a “promoção de vendas” se destaca como a atividade com o maior número de novos negócios entre janeiro e agosto, com 886 registros. Depois aparecem “comércio varejista de roupas e acessórios” (768); obras de alvenaria” (677); “cabeleireiro, manicure e pedicure” (596); “serviços de apoio administrativo” (446); “lanchonetes” (400) e “comércio varejista de bebidas” (393).

Porte

Entre janeiro e agosto, os MEIs representaram cerca de 74% do total de empresas abertas (13.661). Somente no último mês de agosto foram criados 1.777 novos CNPJs nessa categoria de negócio.

No mesmo período, houve o registro de 3.728 novas microempresas – que têm faturamento até R$ 360 mil e 1.011 novos registros de EPPs.

18.400 pequenas empresas abertas em 2024

• 2.351 Jan

• 2.229 Fev

• 2.367 Mar

• 2.490 Abr

• 2.247 Mai

• 2.192 Jun

• 2.204 Jul

• 2.320 Ago

Segmentos

• Serviços – 9.972

• Comércio – 5.116

• Construção – 1.674

• Indústria – 1.320

• Agropecuária – 318