Vendas no varejo tocantinense caíram 2,0% em agosto

Por Redação

O volume de vendas no comércio varejista do estado teve uma queda de 2,0% no mês de agosto, na comparação com julho, na série com ajuste sazonal. A variação negativa foi uma das maiores entre as Unidades Federação, atrás apenas de Minas Gerais, com decréscimo de 2,4%. No mês anterior, entre junho e julho, o aumento no Tocantins tinha oscilado positivamente 6,8% na variável.

Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda mostram que, quando analisamos agosto de 2023 e 2024, na comparação, sem ajuste sazonal, foi visto um crescimento de 15,2% no índice de volume de vendas no varejo tocantinense, sendo o 3º maior aumento entre os estados brasileiros. O Brasil teve oscilação de 5,1% na ocasião.

No acumulado do ano, o Tocantins teve crescimento de 11,0% e, na variação acumulada em 12 meses, a taxa teve aumento de 10,3%.