Onça monitorada percorreu MT, Goiás e Tocantins em um mês

da redação

A onça-pintada Gaspar tem chamado atenção pela longa e incomum jornada que realiza pelo Cerrado brasileiro. Em apenas um mês, o animal percorreu mais de 1.600 quilômetros, atravessando três estados: Mato Grosso, Tocantins e Goiás, em um deslocamento considerado inédito e incomum por especialistas.

Gaspar é um macho adulto, com cerca de oito anos de idade, que vivia na região do Rio Araguaia, no Mato Grosso, conhecida como Corredor da Onça, onde foi capturado em novembro de 2024, e passou a ser monitorado pelo Instituto Onça-Pintada, por meio de uma coleira com GPS. Inicialmente, permaneceu na área por cerca de três meses, mas logo iniciou uma trajetória contínua para fora do território.

“Gaspar é o cara que está fazendo história”, disse o biólogo Leandro Silveira, do Instituto Onça-Pintada, responsável pelo monitoramento. “Na ciência, não existe registro de nenhum animal que tenha andado essa distância em tão pouco tempo.”

O movimento do felino vem sendo descrito como “linear”, com um padrão de deslocamento em linha reta. A hipótese é que outro macho dominante possa ter chegado à região e forçado Gaspar a procurar novos territórios. O comportamento, no entanto, foge ao esperado.

“O Gaspar é um animal saudável com porte avantajado. Pesou 94 kg. Um animal nessas condições já está estabilizado em seu território. Não é esperado que ele saia em busca de um novo território. Por isso estamos surpresos com sua movimentação. Ainda mais porque ele não se deslocou para uma área adjacente, ele simplesmente começou a viajar quase em linha reta”, afirma Silveira.

Com informações do Metrópoles