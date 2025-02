A convite da prefeita Josi Nunes, governador Wanderlei cumpre agenda em Gurupi nesta sexta-feira (07) 

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, estará em Gurupi nesta sexta-feira (07) para cumprir uma agenda oficial a convite da prefeita Josi Nunes. A programação inclui vistorias em importantes obras de infraestrutura e na área da saúde.

Entre os locais que serão visitados pelo governador está a rodovia estadual que dá acesso ao Trevo da Praia, uma via essencial para a mobilidade e o escoamento da produção na região. Além disso, ele também irá ao Hospital Geral de Gurupi (HRG), unidade de referência para a população do sul do estado, e à alça viária que liga as BRs-153 e 242.

Segundo a prefeita Josi Nunes, a visita reforça a parceria entre o governo estadual e a gestão municipal na busca por melhorias estruturais para Gurupi e toda a região sul do estado.