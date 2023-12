Abertura da Copa do Craque em Gurupi: Taça Oswaldo Stival inicia com prestígio de autoridades locais e regionais

da redação

O último final de semana foi marcado pelo pontapé inicial da Copa do Craque de Futebol Amador em Gurupi, com a disputa pela cobiçada Taça Oswaldo Stival. A competição, que promete agitar os campos e envolver toda a comunidade esportiva, teve sua cerimônia de abertura prestigiada por autoridades políticas como a prefeita Josi Nunes, o vice-governador Laurez Moreira, o empresário Oswaldo Stival, os deputados Eduardo Fortes e Gutierres, além de diversas outras autoridades locais e regionais.

A prefeita Josi Nunes, em seu discurso, destacou o compromisso da gestão em promover o esporte como instrumento de integração e desenvolvimento social. “A Copa do Craque é mais do que uma competição esportiva; é uma oportunidade de fortalecer laços comunitários e incentivar a prática saudável do esporte”, afirmou a prefeita.

O empresário Oswaldo Stival, homenageado com a nomenclatura da taça, expressou sua satisfação em contribuir para a promoção do futebol amador na região. A presença do vice-governador Laurez Moreira e dos deputados Eduardo Fortes e Gutierres reforçou o apoio governamental ao esporte local.