Acabou: Josi Nunes e Adailton Fonseca celebra sucesso do Carnaval de Gurupi e agradece parceiros

da redação

Após dias de muita festa e movimentação na cidade, a prefeita Josi Nunes e o vice Adailton Fonseca celebraram o sucesso do Carnaval de Gurupi 2025, destacando o impacto positivo do evento para a economia e o turismo local. Presente em todos os dias da festa, Josi reforçou que o evento só foi possível graças ao apoio de diversos parceiros.

“Este ano fizemos um grande investimento no carnaval, e tudo só foi possível graças aos nossos parceiros, como o governador Wanderlei Barbosa, Sesc, Senac, Ministério do Turismo, deputado federal Gaguim, senador Eduardo Gomes, senadora Dorinha, deputado estadual Nilton Franco e deputado estadual Eduardo do Dertins”, afirmou a prefeita.

Já o vice-prefeito Adailton Fonseca afirmou que o Carnaval de Gurupi se consolidou como um dos maiores do Tocantins, atraindo milhares de foliões e movimentando setores como comércio, hotelaria e gastronomia. “A segurança e a organização do evento também foram destaques, garantindo um ambiente festivo e seguro para os participantes. Com o saldo positivo da edição de 2025, a gestão municipal já começa a projetar melhorias e novas atrações para o próximo ano, mantendo o compromisso de fortalecer a tradição carnavalesca da cidade”, destacou..