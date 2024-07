Aeroporto de Palmas entrega reforma e poderá receber voo internacional

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta segunda-feira, 22, da entrega das obras de melhorias do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, na capital Palmas, juntamente com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A reforma, correspondente à fase 1-B e executada pela empresa CCR Aeroportos, foi orçada em R$ 36 milhões, e incluiu a completa renovação do Terminal de Passageiros e de outras áreas do aeroporto.

Ciente da necessidade de melhorias no aeroporto da capital do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da obra para a população não só do Tocantins, mas de todo o Brasil, visto que o Estado é uma potência no turismo nacional, recebendo inúmeros visitantes ao longo do ano. “Quero externar a minha alegria, pois é surpreendente a mudança desse aeroporto. Aqui estamos diante do conforto que o nosso povo merece. O número de turistas que visitam Tocantins é crescente, pois temos muitos atrativos com belezas naturais. Muitos turistas utilizam esse aeroporto, e agora nossos passageiros serão bem recebidos. Nosso Estado é importante, fica no centro do Brasil e agora contamos com espaços dignos no nosso aeroporto”, celebrou o governador Wanderlei Barbosa.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou as parcerias que possibilitaram as melhorias no transporte aéreo, especialmente nos aeroportos, destacando a importância das reformas em Palmas. “Estamos trabalhando para trazer melhorias para o Tocantins, e, chegando aqui, neste aeroporto, reforçamos que um Estado tão importante como este merece espaços estruturados. Hoje estou muito feliz, pois vimos um trabalho nosso saindo do papel. Sabemos que foi fundamental a parceria com a CCR para chegarmos a este resultado. O aeroporto está pronto para receber milhares de passageiros”, afirmou o ministro.

Reforma do aeroporto de Palmas

A obra no aeroporto de Palmas foi orçada em R$ 36 milhões, firmada em agosto de 2023, e entregue quatro meses antes do tempo estipulado. Os trabalhos incluíram a reforma completa do Terminal de Passageiros, melhorias na drenagem e sinalização da pista, iluminação do Pátio de Aeronaves, adequação da sinalização de pátio para acomodar cinco posições de aeronaves do código C (como um Airbus A320, por exemplo), adequação do balizamento da Pista de Pouso e Decolagem, correção de declividade da faixa preparada e construção de RESA (área de escape) na cabeceira da pista.

A empresa CCR Aeroportos, responsável pela obra, assumiu a administração do aeroporto de Palmas em março de 2022. Desde então, o aeroporto vem passando por mudanças, e, segundo o CEO da Companhia de Concessões Rodoviárias, Fábio Russo, os trabalhos realizados e seus resultados trarão muitos benefícios para os usuários do aeroporto. “Entregamos um espaço reformado, novo, e agora temos um aeroporto que Palmas merece. Entregamos uma sala de embarque nova, uma reformulação completa de climatização e uma série de características que a gente não percebe, mas que são importantes para a segurança aeroportuária. Com essas ampliações, proporcionamos uma série de melhorias para que mais aviões possam pousar no pátio, aumentando a capacidade do aeroporto”, afirmou.

Movimentação do aeroporto

O Aeroporto de Palmas tem registrado um aumento contínuo na movimentação de passageiros. No ano passado, o aeroporto recebeu mais de 700 mil pessoas em trânsito, representando um crescimento superior a 14% em comparação ao ano anterior, estabelecendo um novo recorde histórico. Destacando-se entre os poucos no Brasil, o aeroporto superou a movimentação do período pré-pandemia, com um crescimento de 22% em 2023 em relação a 2019.

O diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Luiz Ricardo Nascimento, afirmou que o aeroporto de Palmas está à altura do porte da capital do Estado, ressaltando ainda a importância do acordo de concessões entre o Governo Federal e a iniciativa privada. “Fico muito feliz em retornar e ver o aeroporto de Palmas da forma que ele merece. O aeroporto está sendo gerenciado por uma empresa, mas é do povo, é nosso, e temos confiança nessa administração. Aqui estamos vendo os benefícios dessa parceria”, destacou o diretor da ANAC.

O secretário de Estado do Turismo (Setur), Hercy Filho, pontuou os ganhos para o turismo com a reforma, sobretudo o possível aumento do número de voos no Tocantins. “O turismo passa efetivamente pela mobilidade das pessoas, pois quanto mais meios de transporte, mais ganhos para o turista. A partir do momento que temos um aeroporto com condições de receber turistas, vamos atrás dos voos, e estarmos aqui inaugurando, ampliando essa estrutura, é fundamental para o turismo estadual”, comentou o secretário.

Ampliação de voos

Com os espaços ampliados e reformados, o aeroporto de Palmas ganhou uma nova configuração e agora tem capacidade para aumentar a malha aérea. Várias frentes responsáveis vão analisar e trabalhar para que mais voos possam chegar e sair da capital do Tocantins. “Agora, com o aeroporto pronto, vai ser possível aumentar o número de passageiros de 700 mil para mais de um milhão e meio num primeiro momento. E o aeroporto já estará pronto para receber mais de 5 milhões de passageiros nos próximos anos. Estamos tentando viabilizar mais voos para o aeroporto, inicialmente um voo direto para Araguaína e, em seguida, fortalecer a aviação para ampliar a malha aérea. A orientação do presidente Lula é trazer cada vez mais novos voos para várias regiões do Brasil”, afirmou o ministro Silvio Costa Filho.

O governador Wanderlei Barbosa pontuou ainda os trabalhos que serão destinados para melhorias no aeroporto de Araguaína. “Aproveitamos a visita do ministro para cobrar, também, o mesmo resultado em Araguaína, que precisa de voos diários. É uma cidade polo, importante para o Tocantins e para todo o Brasil, e já recebemos o apoio do ministro Silvio Costa Filho, que se colocou à disposição para nos ajudar nesse aspecto. Importante falar que já vamos negociar voos diretos de Palmas para Araguaína”, ressaltou o governador.

Aprovação dos passageiros

Os espaços reformados já estão sendo utilizados pelos usuários do aeroporto. Amanda Torres e Wellington Chaves vieram de São Paulo para conhecer, além da capital, o Jalapão. Após seis dias no Tocantins, os paulistas retornam para casa com outra estrutura no salão de embarque, que, segundo eles, está muito boa. “Após dias no Jalapão e, ao voltar, ver essa estrutura que apresenta todo o conforto para nós, faz toda a diferença”, afirmou Amanda, que trabalha como analista financeira. Já o professor Wellington afirmou que o aeroporto com essa estrutura facilita muito as viagens para os turistas. “É bom ter um aeroporto aconchegante como este. Aqui está tudo perfeito”, finalizou.