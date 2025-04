Agora é Tri: União bate o Araguaína nos pênaltis e conquista o Campeonato Tocantinense 2025

da redação

União é tricampeão estadual! O time celeste superou o Araguaína nos pênaltis com vitória, por 5 a 4, após 0 a 0 no tempo regulamentar (1 a 1 no agregado). Marcinho, Pantera, Wanderson, Felipe Afonso e Bruno Morais converteram todas as cinco cobranças e levaram o União ao título sobre o rival Araguaína. Pelo lado do Tourão, o defensor Tibúrcio isolou a cobrança. Marcos Paulo, Cassimiro, Rivaldo e William converteram.

O Araguaína agora foca na base. A equipe retorna com o futebol profissional em 2026. Além do estadual, terá pela frente o Brasileiro Série D e a Copa do Brasil. Já o União volta as atenções para o Brasileiro Série D. A equipe estreia na Quarta Divisão, no próximo fim de semana, contra o Lagarto, em Sergipe.