Amélio Cayres percorre municípios das Serras Gerais e enfatiza avanços do turismo no sudeste

da redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), passou por uma extensa agenda no feriado prolongado, em visita aos atrativos turísticos e municípios que integram a região de Serras Gerais, no sudeste do Estado. A agenda, em comitiva com o governador Wanderlei Barbosa, reforça o compromisso das lideranças tocantinenses com o desenvolvimento do turismo como vetor de geração de emprego, renda e valorização cultural.

O parlamentar percorreu os municípios de Aurora, Novo Jardim, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, onde se reuniu com prefeitos, lideranças locais e participou de programações voltadas à promoção do turismo regional.

“Nosso papel como representantes do povo é também conhecer de perto as potencialidades de cada região e conversar com os prefeitos para buscar melhorias. A região das Serras Gerais é um patrimônio nosso e já vem alavancando o desenvolvimento regional com diversas expedições e rotas turísticas”, destacou Amélio Cayres.

Em Aurora do Tocantins, o presidente da Aleto esteve com o prefeito Edson Neiva e visitou, ao lado do governador Wanderlei Barbosa, pontos turísticos da Rota das Serras Gerais, como o Rio Azuis, o Balneário Douradas, a Praia do Pequizeiro e a Praia do Puça. Cayres também se encontrou com a prefeita de Novo Jardim, Susley Cerqueira, e o prefeito de Dianópolis, José Salomão, bem como com as demais lideranças locais, reforçando o diálogo com os gestores da região.

A agenda seguiu com visita ao prefeito de Taguatinga, Paulo Roberto, e na cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, onde o deputado Amélio Cayres se reuniu com o prefeito José Luciano e prestigiou a final da Copa Serras Gerais de Futebol Amador, promovida pela FUNEBCE, com entrada solidária mediante doação de alimentos.

Também participaram da comitiva a esposa do presidente da Aleto, Geneci Almeida; a primeira-dama do Tocantins, Karyne Sotero; a deputada estadual Claudia Lelis e seu esposo, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis.