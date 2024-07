Ao assumir o MDB-TO, deputado Alexandre Guimarães quer partido buscando vaga no senado em 2026

Da redação

À frente da comissão provisória do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Tocantins desde o dia 3 de junho, o deputado federal Alexandre Guimarães formalizou a chegada à sigla em evento na noite desta segunda-feira, 8, em Palmas. O novo emedebista lotou o auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e colocou no palanque importantes lideranças nacionais: o presidente nacional do partido, Baleia Rossi; o ministro das Cidades, Jáder Filho; o governador do Pará, Helder Barbalho; o líder da sigla na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL), entre outros. Em discurso, o foco do congressista foi abordar uma reoxigenação, mas com respeito à história da agremiação no Estado.

O novo presidente fez questão de destacar que o planejamento é recolocar o Movimento Democrático Brasileiro entre os partidos protagonistas do Tocantins, com a eleição do maior número possível de prefeitos, vices e vereadores. Entretanto, Alexandre Guimarães chamou a atenção ao revelar planos da sigla para o pleito de 2026. O dirigente mira vaga no Congresso Nacional com o apoio do Palácio Araguaia. “Vamos trazer proposta de Senado, quiçá em um diálogo na base do governador Vanderlei Barbosa e Laurez Moreira. É chegada a hora de respeitar o MDB do tamanho que o MDB é. E é essa mensagem que me proponho a fazer, respeitando a história e construindo um novo rumo neste partido”, defendeu.