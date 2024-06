Ao lado de colegas governadores, Wanderlei participa do Fórum de Lisboa

da redação

Começou nesta quarta-feira, 26, em Portugal, o XII Fórum de Lisboa, abordando o tema “Avanços e recuos da globalização e as novas fronteiras: transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais”. O evento, que se estenderá até sexta-feira, 28, promete reunir especialistas para discutir o impacto dessas mudanças nas sociedades contemporâneas. O governador Wanderlei Barbosa está participando do evento.

“Agora pela manhã abertura do Xll Fórum Jurídico de Lisboa. Organizado por membros do Poder Judiciário liderado pelo Ministro Gilmar Mendes. Autoridades de diversos países participam do evento. Mais de 1000 advogados do Brasil estão participando, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Ministros das Cortes superiores do Brasil”, disse o governador através das redes sociais.