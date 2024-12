Após queda de ponte na divisa do TO, PRF divulga opções de desvios

da redação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vão central da ponte que ligava as cidades e cedeu, tinha 533 metros de extensão. E que equipes vão avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias. Conforme a PRF, a ponte desabou por volta das 14h50. O trânsito está bloqueado nas duas entradas da estrutura e as equipes avaliam alternativas para os motoristas que precisam atravessar entre os estados.

Para informar a população, a PRF alertou que os motoristas podem fazer o seguinte desvio para seguir viagem ao Maranhão: