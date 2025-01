Araguaína: Homem morre após ser esfaqueado na perna durante briga em festa

da redação

Um jovem de 24 anos morreu após ser esfaqueado durante uma briga no setor Patrocínio, em Araguaína, região norte do estado. Ele foi identificado como Daniel Henrique Rodrigues da Silva. Segundo a polícia, a vítima foi socorrida, mas não resistiu ao ferimento e morreu no Hospital Regional de Araguaína.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (19), por volta das 01h10. A Polícia Militar informou que Daniel estava acompanhado do irmão de 27 anos e duas mulheres. Eles estavam em um carro, conduzido pelo irmão. Em um momento, quando passavam perto de uma praça onde acontecia uma festa, alguém bateu no vidro do veículo.

Conforme a PM, Daniel teria descido do carro e perguntado quem teria sido a pessoa que bateu no vidro. Logo em seguida, a vítima e um homem iniciaram uma discussão e depois entraram em luta corporal. Nesse momento, o suspeito teria pegado um canivete e golpeado a perna de Daniel. A lesão foi profunda e causou muita perda de sangue, segundo a polícia.

O irmão da vítima teria tentado separar a briga, mas foi atingido e sofreu lesão em dois dedos da mão direita. O suspeito fugiu do local. Os militares fizeram buscas na região, mas não o encontraram.

A Polícia Militar também informou que Daniel e o irmão foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levados para o HRA. O irmão recebeu alta, mas a vítima que deu entrada em estado grave, não resistiu e morreu.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína, onde passa por exames de necropsia e deve ser liberado para os familiares.