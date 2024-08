“Até o fim do ano queremos entregar outro trecho duplicado da 153” afirma ministro durante visita em Gurupi

O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou nesta quinta-feira (1) da entrega do primeiro trecho duplicado de 8 quilômetros da BR-153 em Gurupi, no Tocantins. As melhorias fazem parte do contrato de concessão e ficaram a cargo da Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação da via federal. No total, as obras contaram com investimentos de R$ 40,5 milhões por parte da Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração e operação do trecho.

“A previsão é de que até o fim do ano um segundo trecho seja entregue de Gurupi até Aliança do Tocantins, completando 11,25 km de duplicações. Essas inaugurações vão facilitar a vida de mais de nove mil pessoas”, disse o ministro em Gurupi.