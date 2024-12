Atualização: Acidente na ponte deixa dois mortos e oito desaparecidos

As buscas foram suspensas após a Defesa Civil informar que dois caminhões envolvidos no acidente estavam transportando produtos perigosos. Um dos caminhões continha ácido sulfúrico, enquanto a carga do outro ainda precisa ser confirmada. Devido à natureza do material, as operações de resgate foram interrompidas até que uma equipe especializada de mergulhadores dos Bombeiros chegue de Palmas para avaliar a situação.