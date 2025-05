Bancada Federal do Tocantins se reúne com prefeitos para ouvir demandas e reforçar compromisso com os municípios

da redação

Em Brasília, a Bancada Federal do Tocantins realizou uma importante reunião com prefeitas e prefeitos do estado. Sob a liderança da senadora Professora Dorinha, que atualmente coordena a bancada, o encontro foi marcado por um diálogo produtivo, prestação de contas e a escuta ativa das principais demandas dos municípios tocantinenses.

O encontro reuniu deputados federais, senadores e dezenas de gestores municipais. Na pauta, temas como a destinação de emendas parlamentares, investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança e desenvolvimento regional. Os prefeitos destacaram desafios enfrentados nas gestões locais, especialmente no que diz respeito à manutenção de serviços essenciais e à captação de recursos para obras estruturantes.

A senadora Dorinha destacou que a união da bancada é fundamental para fortalecer o municipalismo. “Esse é um momento de ouvir, dialogar e, principalmente, reafirmar o compromisso da bancada com os municípios do Tocantins. Sabemos que são os prefeitos que estão na ponta, enfrentando os desafios do dia a dia, e é nosso dever, como representantes no Congresso, trabalhar por mais recursos, programas e políticas públicas que atendam a nossa população”, afirmou.