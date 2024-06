Bastidores agitados na gestão da prefeita Josi Nunes em Gurupi: Mudanças no secretariado

da redação

A administração da prefeita Josi Nunes passou por significativas mudanças nesta terça-feira, com alterações estratégicas no secretariado municipal. As movimentações, que agitaram os bastidores da política local, indicam ajustes importantes na estrutura administrativa de Gurupi.

Em uma das mudanças mais notáveis, o Sargento Jenilson deixou a Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF) para assumir a presidência do Gurupiprev, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Gurupi. Para ocupar o lugar de Jenilson na AGRF, a prefeita nomeou o engenheiro Daltron de Deus Pereira.

As alterações, no entanto, não param por aí. Informações de bastidores indicam que o atual Secretário de Finanças, Salustriano Lucas, também está de saída. Fontes próximas à administração sugerem que o ex-secretário Mário César é o nome mais cotado para assumir o cargo. Mário César, que anteriormente já ocupou a pasta de Finanças, vinha sendo mencionado como pré-candidato a vereador, mas a possibilidade de retornar à secretaria pode levá-lo a reconsiderar essa candidatura, apesar de seu alto índice de aceitação entre os eleitores.