Bombeiros realizam buscas por homem que desapareceu no rio Araguaia durante pescaria

da redação

O Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem de 40 anos que desapareceu depois de mergulhar no Rio Araguaia durante uma pescaria. A vítima estava acampando em um rancho com a família em Caseara, região centro-oeste do estado, segundo a Polícia Militar.

O homem foi visto pela última vez na tarde de sábado (19), por volta das 15h, na região do Porto da Balsa. As buscas no local tiveram início no mesmo dia, mas ele não foi encontrado.

Conforme os bombeiros, uma equipe segue com as buscas neste domingo (20), mas as testemunhas não souberam informar o local aproximado onde a vítima mergulhou, o que dificulta sua localização. Por conta da baixa visibilidade, estão sendo feitas buscas superficiais com embarcações e uso de drone.