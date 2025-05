Bruno e Marrone e da banda Limão com Mel abrem Agrotins 2025 na Praça dos Girassóis

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Sectur), fará a abertura oficial da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos) em uma noite de grandes shows na quinta-feira, 15, na Praça dos Girassóis, em Palmas. A programação musical tem como destaque a dupla sertaneja Bruno e Marrone, que sobe ao palco pontualmente às 23 horas, seguida pela banda de forró Limão com Mel, às 0h30. O evento terá entrada gratuita e a população poderá contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível para o projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa.

Planejada para oferecer diversidade musical e garantir entretenimento ao público da maior feira agrotecnológica da Região Norte do Brasil, a programação de shows da abertura oficial da Agrotins 25 anos começa às 20 horas, com a apresentação dos artistas regionais Rafa do Piseiro e Rony Sertão, às 21 horas.

O governador Wanderlei Barbosa convida todos os tocantinenses a prestigiarem o evento. “Vamos receber grandes shows na abertura da Agrotins, como os da consagrada dupla Bruno e Marrone e da banda Limão com Mel. Convido todos a participarem dessa grande festa, que vai marcar o início desta feira tão importante para o nosso estado”, destaca o governador.

Projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa

Lançado na Agrotins 2024, o projeto Agrotins Alimenta Quem Precisa arrecadou mais de 130 toneladas de alimentos. Neste ano, a iniciativa, liderada pela primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, será ampliada com o objetivo de beneficiar ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade social, além de projetos sociais e comunidades tradicionais e indígenas.

A primeira-dama e secretária Karynne Sotero convida expositores, parceiros e visitantes a contribuírem com 1 kg de alimento não perecível para apoiar a campanha. Além da arrecadação durante o lançamento da Agrotins 25 anos, a iniciativa contará com pontos de coleta em diversas secretarias do Governo do Tocantins, ampliando as possibilidades de participação tanto para servidores quanto para a sociedade em geral. “Na edição passada, tivemos uma experiência muito positiva ao ver a solidariedade presente em cada doação. Foram toneladas de alimentos que chegaram a quem realmente precisava. Neste ano, queremos fazer ainda mais. Por isso, convido cada expositor, parceiro e visitante da Agrotins a se juntar novamente a essa corrente do bem. Quando a gente planta solidariedade, a gente colhe transformação”, pontua a primeira-dama.

Os alimentos coletados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o estado, fortalecendo o papel solidário do evento. A ação conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, além das secretarias Executiva da Governadoria; de Estado da Comunicação; dos Povos Originários e Tradicionais; e do Trabalho e Desenvolvimento Social, bem como de outros parceiros públicos e privados.

Agrotins 25 anos

Consolidada como a maior feira agropecuária da Região Norte do país, a Agrotins 25 anos ocorre entre os dias 13 e 17 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas. Com o tema AgroEvolução, o evento reunirá inovações, negócios e importantes debates sobre o agronegócio.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, órgãos públicos e instituições de pesquisas e educacionais.