Buscas por menino que desapareceu na Ilha do Bananal continua

Da redação

As buscas pelo menino indígena de 11 anos que desapareceu na região da aldeia Macaúba, na Ilha do Bananal, não param. Acompanhando os bombeiros e policiais militares, os indígenas do povo Karajá estão se organizando em mutirões para participarem dos trabalhos durante todo dia e pela madrugada.

O menino desapareceu na tarde de domingo (21). O cacique da aldeia Rodrigo Karajá contou à TV Anhanguera que ele estava acompanhado de quatro cachorros. Mas três deles retornaram aldeia até esta quarta-feira (24). Mas a criança ainda não apareceu.

Equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e Grupo de Resgate do Bombeiro chegaram na ilha na tarde de segunda-feira (22) e deram início às buscas. Para reforçar as buscas, militares e cães farejadores do Mato Grosso se juntaram às equipes do Tocantins. Mas a preocupação continua.