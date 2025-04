Câmara Municipal de Cariri marca presença na XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais em Brasília

Por Redação

A Câmara Municipal de Cariri do Tocantins está participando da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que ocorre de 22 a 25 de abril de 2025, em Brasília (DF). Promovido anualmente pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), este evento é considerado o maior encontro de legislativos municipais da América Latina, reunindo vereadores, vereadoras e autoridades de câmaras de todo o país.

O principal objetivo da Marcha é fortalecer o Poder Legislativo Municipal e ressaltar a importância do municipalismo na Capital Federal. Durante quatro dias de programação intensa, os participantes terão a oportunidade de debater temas relevantes, como a autonomia dos mandatos, captação de recursos e as melhores práticas legislativas voltadas para a transformação social. O evento inclui sessões plenárias, oficinas e painéis, além de espaços para networking e intercâmbio de experiências entre agentes políticos de diferentes tendências partidárias e regiões do Brasil.

Representando Cariri do Tocantins, estão os vereadores Júnior Chaveiro (presidente), Vanusa Luciano, Ricardo Barata, Kauan Sande, Paulinho do Arivã, Marcelinho, Michel Almeida, Galego da Patrola e Joaquim Mineiro. “Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com a população caririense. Este é um momento crucial para a troca de ideias e para nos inspirarmos em boas práticas adotadas por outras Câmaras municipais. Acreditamos que as experiências e aprendizados adquiridos aqui poderão ser transformados em ações concretas que beneficiarão nossa comunidade”, destacou Júnior Chaveiro.

Durante o encontro, os vereadores terão acesso a palestras sobre captação de emendas parlamentares, orientações jurídicas para aprimoramento das comissões internas e painéis sobre inovação legislativa. A Marcha também fortalecerá os laços com a UVB, que organiza o evento de forma independente, valorizando o protagonismo do Poder Legislativo Municipal.

A expectativa é que as discussões e parcerias estabelecidas durante a XXIV Marcha resultem em projetos e emendas que tragam benefícios diretos à população, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida no município. Assim, a Marcha se configura como uma plataforma vital para a construção de um futuro mais promissor, onde as vozes dos legisladores municipais possam ser ouvidas e respeitadas em Brasília.