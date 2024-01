Caminhão invade contramão, bate em motocicleta e mata jovem em Araguaína

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender o caso e informou que populares que estavam no local chegaram a retirar o corpo da vítima debaixo dos pneus do caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) esteve no local e confirmou o óbito.

No local a PRF fez o teste do bafômetro com o motorista, que constatou embriaguez. Em seguida ele foi levado para a delegacia da cidade. O nome dele não foi divulgado, por isso não foi possível solicitar defesa.