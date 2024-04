Caminhonete com servidores do IBGE cai em rio após ponte de madeira quebrar em Peixe

da redação

Uma ponte de madeira cedeu na região de Peixe, no sul do Tocantins, no momento que uma caminhonete com recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faziam a travessia. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°). No veículo havia dois recenseadores que estavam percorrendo a zona rural para realizar coletas de informações para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).