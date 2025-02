Caminhonetes furtadas são localizadas pela polícia em imóvel na cidade de Araguaína

da redação

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO), através do Grupamento Aéreo (GRAER) e demais equipes, recuperou dois veículos com registro de furto durante a Operação Cidade Blindada, realizada em Araguaína. A ação contou com o apoio da Polícia Federal e resultou na localização de caminhonetes que haviam sido furtadas no Estado do Maranhão, além de outros objetos de origem duvidosa.

Após compartilhamento de informações entre as forças de segurança, a aeronave do Graer realizou o sobrevoo de monitoramento e identificou os veículos suspeitos em uma residência na Rua D, Setor Morada do Sol 2. Outras equipes da Polícia Militar deslocaram ao local, onde constataram a presença de uma Toyota Hilux, cor cinza, e uma Volkswagen Amarok, cor prata, ambas furtadas no município de Porto Franco-MA no último dia 27.

Durante as buscas no imóvel, os policiais também localizaram um Ford Fiesta Sedan, cor preta, possivelmente utilizado como carro de apoio no crime. Além dos veículos, foram apreendidos diversos objetos, entre eles uma carabina de pressão calibre 5,5, uma luneta, uma caixa de chumbos, dois celulares, três televisores, duas sacolas com ferramentas, um alicate de cortar vergalhão, um detector de GPS, chaves de outros dois veículos e quatro porções de substância análoga à cocaína. No interior da Hilux, foi encontrada ainda uma munição calibre 36.

A Polícia Científica foi acionada para perícia e recolhimento da munição. Pouco tempo depois, a proprietária do imóvel, uma mulher de 45 anos, compareceu ao local e alegou que sua filha residia na casa há três anos, negando qualquer conhecimento sobre a procedência dos veículos furtados.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, onde a proprietária do imóvel foi ouvida. O caso segue sob investigação para identificação dos responsáveis pelo furto e receptação dos veículos.