Campanha de Janad Valcari encerra com carreata em Palmas ao lado de Jair Bolsonaro

da redação

A candidata Janad Valcari (PL) encerra sua campanha pela Prefeitura de Palmas neste sábado, 26, com uma carreata pelas ruas da capital ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O evento reúne, além do ex-presidente, outras lideranças políticas de destaque, como o senador Eduardo Gomes (PL), o deputado federal Eli Borges (PL), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado e o vice da chapa de Janad, vereador Pedro Cardoso (Republicanos). A expectativa é de que o ato mobilize eleitores e apoiadores de várias regiões de Palmas, fortalecendo a candidatura da liberal em um dos momentos mais decisivos da campanha.

“A presença do ex-presidente Jair Bolsonaro é uma demonstração de que estamos no caminho certo e de que nossa cidade merece um futuro de valores e respeito. Queremos uma Palmas forte e justa para todos”, afirmou Janad Valcari durante um de seus últimos discursos de campanha.