Cariri: Duas pessoas morrem em acidente na BR-153; carro chegou a pegar fogo

da redação

Um grave acidente ocorreu na madrugada deste domingo (24) na BR-153 entre os municípios de Cariri e Gurupi. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma colisão entre um carro e uma moto culminou na morte de duas pessoas que estavam no veículo menor. Já o carro pegou fogo.

“Acionados com a informação de um incêndio em veículo leve, deslocamos e o referido incêndio já havia sido controlado pelos profissionais presentes na cena e a atuação de nossa equipe se restringiu à realização do rescaldo. Buscando mais informações, nos certificamos que se tratava inicialmente de uma colisão entre um veículo leve e uma motocicleta, com duas vítimas em óbito (ocupantes da motocicleta) e o condutor do veículo ainda não havia sido encontrado até aquele momento. Fizemos uma varredura ao redor da cena no intuito de encontrar possíveis vítimas, mas nada mais foi encontrado. Por fim, o IML chegou ao local e finalizamos o nosso atendimento”, destacou os Bombeiros.